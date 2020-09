Prohveti minoorsed sõnad

Tänu Sarrazinile olevat Saksamaal üldse võimalikuks saanud erakond AfD, Alternatiivne Saksamaa, kes toetavat ja propageerivat Sarrazini mõtteviisi, mis on ju läbinisti väär ja vigane! Tundub, et kui Sarrazin loeks avalikult korrutustabelit või ütleks suitsetamise tervisele kahjuliku olevat, karjutaks ta peale valede propageerimise eest. Vastuseisust hoolimata uurib ta iga uue teose kirjutamisel läbi suure hulga materjale, et jääda faktitruuks. Et Sarrazin esitab oma raamatutes tõeseid fakte, seda on taibanud need miljonid lugejad, kes iga uut trükki ja uudisteost on oodanud. Ka viimase raamatu ettetellijate arv on kuuekohaline.