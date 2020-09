Härra Huang, kes näeb Eestit nagu ei keegi teine

Suure raamatulugejana oli Huang Eesti olemasolust teadlikuks saanud tegelikult juba 12-aastasena ja veel kauges Hiinas elades. Teda üllatas, et Eesti oli kunagi olnud iseseisev maa. Kuid 80ndate lõpus tõi elu Huangi Soome majandusmagistriks õppima, ning just siis hakkas teisel pool raudset eesriiet raginal kokku varisema ka sotsialistlik kord. 1991. aastal oli Eesti korraga vaba. Michael Huang mäletab, et saatkonda Eestil toona Soomes veel polnud ning esimese viisa väljastas talle hoopis Eesti kultuuriesindus. Aeglaselt ilmus üle vee nähtavale Tallinna panoraam ning Huang kiindus: «Ma tundsin kohe, et tahan elada selles müstilises imeilusas linnas ja näha seda ilu iga päev.»