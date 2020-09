Silmapaistev silmapaistvatele: Huawei Matebook X Pro

Tellijale

Mis määrab?

Kui kaaslane ja kaasas, siis on tähtis, kui raske see läppar on. Mugavuse huvides on tähtis, kui kaua aku vastu peab. Omajagu on tähtis, kui palju mälu ja mahtu on. Ja muidugi ka see, kui kvaliteetne on pilt ja heli. Ja kuigi raamatut ei tohtivat kaane järgi hinnata ja inimest ainult välise ilu pealt, siis läpparit hinnatakse ikka väljanägemise järgi ka. Vähemalt edevad inimesed teevad nii. Kõikidele nendele nõuetele vastab Huawei MateBook X Pro väga hästi. Kuna tegemist on esimese Huawei sülearvutiga Eesti turul, siis vaatame seda ka lähemalt.

Aga alustame algusest. Pakend on kena. Valge kullaga kaunis karp. Nii kaunis, et alateadlikult ootad juba, et arvuti ise oleks ka pakendatud siidi või sliivi. Siiski ei olnud. Seega eriti nõudlike klientide tarbeks arenguruumi veel on. Matebook X Prol on matt metallist korpus, mis on õhuke (14,6 mm) ja kerge (1,33 kg). Arvuti kaanele on trükitud ainult kaubamärgi nimi – Huawei, ei muud. Elegantne.

Arvuti käivitusnupp toimib ka sõrmejäljelugejana. Ekraan on imeõhukeste raamidega (91% ekraan), 13,9-tolline LTPS-paneel, sellel on 3K eraldusvõime, 3:2 kuvaformaat. Ja kõik see ilu on puutetundlik. Arvuti on kiire ja tark: 10. põlvkonna Intel Core i7-10510U protsessor ja NVIDIA GeForce MX250 graafikakaart.