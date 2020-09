Anneli Porri: «Kunst ongi ebastabiilne, paikapanematu, pidevalt uuenev ja eest ära nihkuv»

Tellijale

Esimese hooga mõtlesin, et kõige õigem oleks EKRE poliitiku lolli juttu ignoreerida, ent siis tekkis mõte, et antud juhtum on hea võimalus laiemalt arutleda vastuolulisema kunstiga suhestumise keerulisuse ja vajalikkuse teemadel. Sellest lähtuvalt võtsin ühendust kunstiteadlase Anneli Porriga, kes tegeleb Eesti Kunstiakadeemias kunstiõpetajate õpetamisega. Ta avas halenaljaka olukorra tausta ning mõtestas ühtlasi lahti, kuidas eri kunstiteostest üldse mõelda saab.

Miks on ikkagi nii läinud, et laiemal publikul on sageli esteetilised eelistused teistsugused kui kunstiekspertitel?

Sest laiem publik tahabki midagi teistsugust kui spetsialistid. Mis on laiema publiku ja ekspertide vahe? Ilmselt oma valdkonna tundmaõppimiseks kulutatud aeg ja meetodid. Neil on oma valdkonnast laiemad teadmised ja mälestused, nad märkavad kiiremini erinevusi ja sarnasusi, analüüsivad probleeme rohkem sügavuti, neil on tekkinud valdkonnaga seotult keerulisemad mõttemustrid. Ehk eksperdi jaoks võib mingi väike detailikene olla palju suurema tähendusega.

Kuidas inimesed siis tavaliselt kunstiga suhestuvad? Kas on võimalik teha mingeid üldistusi?

On tehtud kindlaks, et kunstipubliku hulgas on selgelt piiritletud kategooriad, kes kõik ootavad kunstilt täiesti erinevaid asju ja vaimustuvad hoopis erinevalt. On vaatajad, kes ei analüüsi oma kogemust, lihtsalt lähtuvad meeldib-ei meeldi skaalast: nad tunnevad ära tuttavlikku ja sellest heaks kunstikogemuseks piisabki, nad lähenevad lapseliku avatusega.

Järgmine tasand: publik, kes ootab kunstilt ilu, meisterlikkust, realistlikkust ja moraali. Ning kõik, mis on liiga lihtne («Mu laps võiks seda teha!»), mittekujutav või moraalseid vasturääkivusi tekitav, liigitub kiiresti naeruväärseks ja väärtusetuks.

Lastel on sellist hoiakut täheldatud 2.–5. klassi paiku koos loovuse kriisiga. Loovuslanguses lapsed tahavad, et teos oleks realistlik ja meisterlik. Muu hulgas põhjustabki loovuse langust see, et lapsed oskavad juba ise ära tunda, kas pilt on mimeetiliselt täpne või mitte. Ehk et selles eas lastele avaldab kõige enam muljet, kui on tõesti hästi ja täpselt kujutatud.

Siis on publik, kes ootab kunstilt emotsioone, originaalsust, väljendusrikkust – ja nad ongi valmis neid eri väljendusi otsima ja tunnustama kunstniku taotlust, vaatama üht tööd mitu korda ja ka nautima seda, kuidas nende enda tõlgendus muutub.

Ekspertidel on sageli niinimetatud kunstimaailmade paljususe vaatepunkt, kus nad mõistavad, et teose sotsiaalne tähendus võib olla olulisem kui isiklik meeldimine. Nad vaatavad, millist rolli mängib teos kunsti arengus, suhetes teiste teoste, kunstnike ja vaatajatega jne, ja mõtestavad ka ise pidevalt juba nähtud töid ümber.

Meisterlikkuse ja moraali otsimine kunstis on mingis mõttes kõige keerulisem positsioon, millest edasi areneda, kuna kaasaegse kunstiga vastandumisest on mõnikord saanud täiskasvanud vaataja identiteedi osa.

Üldiselt kunstipsühholoogid lohutavad meid, et need vaatamisviisid ei ole püsivad, vaid mida enam kunsti vaatame ja mõtestame, seda rohkem liigume suurema avatuse ja oma kogemuse mõtestamise poole.

Kas kõik on siis hariduses kinni? Inimene võib olla vähese haridusega, aga ikkagi suuteline metafoore nägema, kujundlikult mõtlema ja seoseid looma... Samas mõni teine inimene jälle ei saa asjale pihta ka pärast seda, kui on kõrghariduse omandanud.

Mitte hariduses üksnes formaalses mõttes. Pigem on küsimus, kas inimesel on olnud võimalusi vaadata, arvamust avaldada, katsetada, kuidas ta suhtub loovusesse (ja on suhtutud tema loovusesse). Lapsed mõistavad metafoore juba varakult, asi ei ole hariduses. Kuid formaalne haridus on see, mis õpetab mõtlema ka abstraktsetes kategooriates ja üldistama. Ilma selleta jäämegi üksnes esmasesse kujutamistasandisse ja isiklikku mõtestamata meeldimisse või mittemeeldimisse kinni.

Mida suudab üks hea kunstiteos vaatajaga teha, mida kehvem ei suuda?