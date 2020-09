Kõigi kolme advokaadibürooga kontaktid loonud investeerimispankur: ma ei ole Freeh’ ja Eesti riigi vahendaja

Eelmisel nädalal tuli riigikogu infotunnis ilmsiks, et Louis Freeh’ advokaadibürooga võttis Eesti riigi nimel esimesena ühendust Londonis tegutsev investeerimispankur Ragnar Meitern. Kurioosne on see põhjusel, et Eestist pärit Meitern on nüüd ka hanke võitnud Freeh’ meeskonnaliige, kes hakkab Eestit rahapesuga seotud uurimises esindama. Meitern, kes koos Freeh’ga sel nädalal Eestis käis, rääkis kolmapäeval usutluses Postimehele, et aitas rahandusminister Martin Helmel (EKRE) kontakti luua ka teise kahe bürooga, kellele riik pakkumise tegi.