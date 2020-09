Oma osa seaduse muutmises mängis Tuulik isegi. Ta on taastanud üle saja auto. ­Kuna paljud sõidukid on tema juurde sattunud üsna kehvas seisus ja roosteussi puretuna, on ta valmis meisterdanud isesorti masinaid, et metall õigesse vormi saada.