Aeg-ajalt sporti jälgides on riivanud mu kõrva kaks asja. Ühed ütlevad, et Eesti on väike riik ja meil on väike valik sportlasi. Teised ütlevad, et peame tegema Tallinna ühe suure klubi ning kõik inimesed ja raha sinna koondama. Esmapilgul tundub see täitsa arukas: kui on väike valik, pole mõtet ressursse laiali pudistada.