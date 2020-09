Spordi lühiuudised

Vips jäi ajasõidus esikümnest välja

Eesti vormelitalent Jüri Vips näitas vormel 2-sarja Sotši GP kvalifikatsioonis 11. aega. DAMSi tiimi esindav Vips sõitis välja ringi 1.49,639, mis jäi esikoha saanud Yuki Tsunodale (Carlin) 0,9 sekundiga alla. 20-aastane eestlane ka eksis kvalifikatsioonis, kui tegi esimesel kiirel ringil kolmandas sektoris pirueti. Laupäevasele võistlusele stardib esikohalt varem mainitud Tsunoda, kes edestas tiimikaaslast Jehan Daruvalat vaid 0,006 sekundiga. Kolmandaks jäi vormelilegendi Michael Schumacheri poeg Mick. Vips möönis enne Sotšit, et selle nädalavahetuse võtmesõnaks on jälle rehvid: «Erinevate rehvidega sõitmine – ülipehmed ja keskmised – on minu jaoks kõva väljakutse, kuna kõik teised on sellega harjunud. Mina aga mitte.» Vipsil on F2-sarjas kirjas vaid kuus starti. Tema parimaks kohaks on seni Mugello sprindisõidus teenitud kolmas koht. Sotši GP põhisõit algab laupäeval kell 10.15, sprint on kavas pühapäeval kell 10.55