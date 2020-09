Eesti lühiuudised

Justiitsministeeriumi nõunik Kalle Muuli ütles Kuku raadio saates «Muuli ja Riikoja», et talle näidatud uute Estonia filmikaadrite põhjal on piisavalt alust öelda, et laevaõnnetuse kohta on ilmnenud uusi asjaolusid. Kuku raadio peatoimetaja Hindrek Riikoja tõi välja, et tema teada on 26 aasta jooksul laeva asend pisut liikunud ning merepõhi muutunud. See tähendab, et paljastunud on need laeva osad, mida varem näha ei olnud. «Seal olevat kas üks või rohkem auku, mida varem ei teatud. Selle filmimise põhjal ei saa muidugi öelda, millest nad tekkinud on.» PM