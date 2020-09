Aavo Kärmas: muudame Eesti suureks taastuvelektritootjaks

Esiteks näitavad märgid, et kui Eestisse paigaldatakse lähitulevikus vaid üks lisaradar, ei teki meil 2030. aasta kliimaeesmärkide saavutamiseks vajalike nüüdisaegsete tuuleparkide ehitamiseks piisavalt palju asukohti. See tähendab, et lisaks 2024. aastal Lääne-Virumaa lõunaosasse paigaldatavale radarile vajame juba praegu otsust ka teise lisaradari ehitamise kohta Lääne-Eestisse, kus radari mõju ulatuks ühtviisi nii maismaale kui ka merele.

Teiseks peaksime pikendama olemasolevat taastuvelektrioksjonite korraldamise kava. Hetkel on plaanis vaid kaks suuremahulist taastuvenergiaoksjonit, viimane 2023. aastal, mida on ees ootavate riskide maandamiseks liiga vähe. Peame loobuma eksitavast tõlgendusest, nagu oleks vähempakkumine sama mis toetus. Kõigepealt on vähempakkumine ikkagi nn turutest: riik annab vähempakkumist välja kuulutades teada, milline on kõrgeim elektri hind, mida ollakse valmis tootjale garanteerima. Vastutasuks annavad tootjad omakorda teada, millise minimaalse müügihinna korral ollakse valmis investeerimisotsust langetama. Kui riigi määratud piirhind on liiga madal ning ükski tootja ei tee pakkumist, siis on see ka riigi jaoks signaal.