Juhtkiri: Tiibeti õiguste eest

Mida see praktikas tähendab? Sisuliselt toimub tiibetlaste kui rahvuse hävitamine, nende laiali­puistamine Hiinasse odavtööjõuks. Seda paralleelselt juba ammu alanud massilise hiinlaste immigratsiooniga Tiibetisse.

70 aastat Hiina okupatsiooni on tiibetlastele alati tähendanud ränka kultuurilist allasurumist ja tapmisi. Erilise hoo on ümberrahvastamine sisse saanud aga just viimase kümmekonna aasta vältel. 2008. aastal toimusid Pekingis olümpiamängud, Tiibetis aga meeleavaldused vabaduse eest. Hiina keskvõim surus meeleavaldused tapmiste ja vangistamistega maha, kuid pelgalt sellest neile ei piisanud.