Noore naise ründajad: asi on seelikus

«Kaks meest võtsid minust kinni, kumbki ühest käest, ja kolmas lõi mind näkku. Pärast seda jooksid nad minema,» rääkis Elisabeth, kelle sõnul on õhkkond Strasbourgis muutunud viimaste aastatega üha vägivaldsemaks ja naised peavad sageli kuulma sobimatuid kommentaare. Kõige šokeerivamalt mõjus ohvrile aga tõsiasi, et toimuvat nägi tema sõnul pealt vähemalt 15 inimest, ent keegi ei sekkunud.

«Esitatud faktid on väga tõsised,» ütles valitsuse pressiesindaja Gabriel Attal. «Prantsusmaal peab inimestel olema võimalik käia tänavail meelepärases riietuses. Me ei saa leppida, et Prantsusmaal tunneks tänasel päeval ükski naine end ohustatuna, ahistatuna, ähvardatuna või langeks kallaletungi ohvriks oma riietuse pärast.»