Investeerimismaailm on kirju, aga hea uudis on, et igaühele leidub midagi, alates kinnisvarast ja lõpetades võimendatud väärtpaberitega. Halb uudis on, et ükskõik kuhu raha ka investeerida, kehval juhul võib kõigest ilma jääda. Kuid samamoodi võib ka iga kell tööst ilma jääda ja miskipärast ei peeta palgatööd riskantseks rahateenimise viisiks.