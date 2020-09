Olulist roheenergiaga tegeleva Ignitise IPOst

Kontsern on senimaani näidanud stabiilselt ca ühe miljardi euro suurust müügitulu, firma kasum on olnud viimastel aastatel väga kõikuv, ulatudes mitmekümne miljoni euro suurusest kahjumist sajamiljonilise kasumini. Kuna ettevõte positsioneerib end börsil tubli dividendimaksjana, otsustati hiljuti muuta ka firma dividendipoliitikat investoritele atraktiivsemaks: viimase aasta dividenditootlus jäi alla 2%, nüüd otsustati, et 2020. aasta eest antakse investoritele 85 miljonit eurot ning seda summat tõstetakse igal järgneval aastal 3% jagu. Küsimus on selles, kuidas seda stabiilset kasumit saavutatakse: Ignitise juht on meedias öelnud, et tahab tootmismahtu 10 aastaga tõsta 15 ­GW-lt ligi 40 GW peale. Lisakasum roheenergiast peaks olema 100 miljonit eurot. Samas on ettevõte välja öelnud, et IPOst saadav raha, mida kõige positiivsemal juhul tuleb enam kui pool miljardit eurot, kataks investeerimisvajaduse ainult osaliselt. See tähendab aga, et tõenäoliselt on vaja tulevikus veel laenu võtta ning see võib omakorda vähendada firma dividendimaksmise võimet. Kui ettevõte toob kasvuallikana välja tohutu vajaduse energia, iseäranis roheenergia järele (ka Euroopa Liit on siin teatanud, et külvab valdkonda lähiaastail miljardeid), siis riskide poolelt on ka prospektis välja toodud, et teenimisvõime sõltub ka regulatiivsest raamistikust: mis saab siis, kui mõni riik energiaga seotud tariife muutma peaks?