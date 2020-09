Viking Line’i riskantsed manöövrid Ahvenamaal

Päästetasu üle 50 tuhande euro ühe auto eest

Pukserifirma Alfons Håkans juht Joakim Håkans vastas telefonis, et firma viis Amorella päästmise operatsiooni läbi Viking Line’i sõlmitud lepingu alusel. Täpsustava küsimuse peale, kas päästeoperatsiooni aluseks oli hädaabikutsung või leping, kõne katkes ning saabus SMS, milles Håkans kirjutas, et side on halb, ja palus saata meili. Hetk hiljem saabus Alfons Håkansilt pressiteade, milles selgitati, et pukseerimistööd on osa Viking Line’i ja Alfons Håkansi vahel sõlmitud merepäästelepingust, mis katab ka lasti päästmise.

«Mereseaduse kohaselt tuleb päästetava laeva kohta anda garantii, mis puudutab ka lasti. Tavaliselt annab garantii lasti omaniku kindlustusfirma,» selgitas pressiteade ja lisas, et seni ei ole ükski osaline võtnud vastutust kogu lasti eest, mistõttu tuleb välja selgitada iga veoki ja koorma omanikud ning koguda neilt eraldi päästetasu. Ligi 50 veoki kohta kogunenuks niimoodi kaks ja pool miljonit eurot. Vedajatele, kelle kindlustusleping merepäästeteenust ei kata, on 50 000 eurot suur summa. Ka kindlustuskatte olemasolul jääb transpordiettevõtte kanda märkimisväärne summa omavastutuse näol.

Postimehe sekkumine tõi muutuse

Varsti pärast katkenud telefonikõnet Håkansiga saabus firmalt järgmine SMS, mis viitas kodulehel alfonshakans.fi avaldatud uuele pressiteatele. Selles seisis, et Viking Line on siiski võtnud vastutuse lasti päästetasude eest ning kõik veokid vabastatakse sadamast. Mis oli see, mis Vikingi meelemuutuse põhjustas, ja millisele summale pukserifirmale tagatis anti, ei olnud enam võimalik teada saada. Johanna Boijerilt saabus automaatvastus, et ta on uuesti kättesaadav alles esmaspäeval, 28. septembril. Ka Alfons Håkans ei vastanud meili teel saadetud küsimustele päästeteenuse hinna ja asjaolude kohta. Seega jääb lahtiseks, et kui laeval olnud ligi 50 veoki päästmise proportsionaalne maksumus olnuks 2,5 miljonit eurot, siis kui palju maksis kogu Amorella päästmise operatsioon.