Merenduse lühiuudised

Vormsi ettevõtjad nõuavad paremat laevaühendust

Vormsi ettevõtjad saatsid majandusminister Taavi Aasale pöördumise, milles sedastatakse, et parvlaevaühenduse korraldus on niivõrd vilets, et takistab elu toimimist saarel. Vormsi ettevõtjate etteheideteks on hõre graafik, õnnemäng teemal «kas koju saab või ei» ja vedaja, Kihnu Veeteede meeskonna ebaviisakas käitumine. Eriti keeruline oli liiklus, kui parvlaev Ormsöt asendas hoolduse ajal parvlaev Reet, samuti ei olevat laevapileteid müüvat veebilehte mugav kasutada. Ettevõtjad pole rahul, et parvlaeva ummistavad metsaveokid. Nende hinnangul tuleks metsavedu Vormsilt korraldada Sviby sadamast kaubalaevadega. BNS