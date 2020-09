Kindral Alaveri vaikelu lõppes

Kesknädalast saati on iga eestlane saanud omal moel kiigata Mati Alaveri pähe, tutvuda dopingupatuse suusatreeneri mõttemaailmaga ja ajada näpuga järge ajalooannaalides – muidugi vaid nii kaugele, kui uurimisdokumendid võimaldavad. Leivaraasudest jäljerida on muljet avaldav, kuid mida kaugemale ajas tagasi rännatakse, seda rohkem on tuul palukesi laiali ajanud.