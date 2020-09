Kool on ettevalmistus eluks, ütleb tuntud käibetõde. Käibetõde seetõttu, et nii see suuresti tõesti on. Jätke lastele nende lapsepõlv, ütleb laialt levinud kõlbeline üleskutse ning ka siin pole midagi väga vaielda. Sõnad «on» ja «jätke» viitavad staatilisusele ja rahule, ent ometi tähistavad nad dünaamilisi protsesse. Ühelgi lapsel ei kesta lapsepõlv jäädavalt ja kooli ülesanne on täiendada lapse iseeneslikku muutumisprotsessi täiskasvanuks.