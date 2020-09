Utoopiaid on kirjutatud inimkonna kogu teadaoleva ajaloo vältel. Tuntuim neist on ehk Platoni «Riik». Utoopiates jääb enamasti arvestamata, et inimloomus viskab vingerpusse ega allu süsteemsetele helgetele visioonidele. Seeläbi on utoopia ka pilkenimi ja vastavad tekstid saanud hurjutada.