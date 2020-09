Augusti keskel asutati suurelise nimega ettevõte Eesti Tsement AS, tegevusalaks tsemenditootmine. Firma loojad on endine riigikogu liige ja ettevõtja Lembit Kaljuvee ning Mehis Pilv, samuti ettevõtja, kellele kuulub näiteks Maailmakaubanduskeskuse kvartal (WTC) Tallinna kesklinnas. Nõukogusse kuulub lisaks neile Kaljuvee väimees, Eestis suuri tehaseid juhtinud ameeriklane David O’Brock. Juhatuses on ka Kaljuvee poeg Laur Kaljuvee.