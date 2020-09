Majanduse lühiuudised

Meremeeste sõltumatu ametiühing (EMSA) leiab, et doomino­efekt, mis saab alguse hotellide sulgemisega ja laevade kai äärde jäämisega, ei piirdu pelgalt ASi Tallink Grupp ligi 1500 töötaja koondamisega ning mõjub negatiivselt kogu Eesti majandusele. Olukorras, kus koroonaviirus on halvanud reisiliikluse ja majutusasutused turistidest tühjaks jätnud, tekitab muret valitsuse viivitamine selgete otsuste tegemisega, mis aitaksid leevendada massilist töökohtade koondamist reisilaevandus- ja majutusettevõtetes eelseisvatel kuudel, märkis EMSA esimees Jüri Lember valitsusele saadetud kirjas. Eesti lipu all seilavad reisiparv- ja kaubalaevad on ka riigi julgeoleku garantii, lisas ametiühing. BNS