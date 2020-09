Viis aastat Austraalias elanud Kaur Liivas on rõõmus, et koroonapandeemia ei röövinud temalt töökohta. Küll aga kurvastab teda, et Melbourne’is kehtivate karmide piirangute tõttu pole tema viiekuune tütar saanud kokku puutuda mitte kellegagi peale oma isa ja ema. FOTO: Erakogu FOTO: Erakogu