Armastus keskööpäikese viimaste kiirte all

Kõigele lisaks on manipuleeriv kaevandusboss hüüdnimega Kalastaja (Tommi Korpela) hakanud silma viskama Rupi sõbra naisele Riitale (Laura Birn), kellesse ka Rupi on salamisi armunud. «Viimased» on Veiko Õunpuu üks publikusõbralikumaid filme ja ühtlasi esimene, mille stsenaariumi ta pole ise kirjutanud. Siin pakutakse vaatajale kena narratiivne nööriots, mis teda Ariadne lõngana võiks kahe­tunnisest filmielamusest läbi juhtida. Nii pole see olnud kõigi tema filmidega.