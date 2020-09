Joel Kukemelk: kui pensionist enam ei piisa…

Pensionikassa on endiselt olukorras, kus töövõimereformi järel on töövõimetuspensioni saajad lükatud pensionisüsteemist töötukassa finantseerida. Kui 2016. aastal oli Eestis 96 000 töövõimetuspensioni saajat, siis 2019. aastal oli see arv vaid 16 000. Nii on jäänud pensionikassasse rohkem raha vanaduspensionite tõusu finantseerimiseks. Töötukassasse oli enne koroonapandeemiat kogunenud ligi 800-miljoniline reserv, millest sai lisaks töötutele (keda viimastel aastatel on olnud vähe) hakata ka töövõimetuspensioni saajatele igakuised väljamakseid tegema.