Veiko Õunpuul on tänavakakleja karisma, aga peale selle filosoofi mõistus, arvab üks filmi «Viimased» stsenaristidest Heikki Huttu-Hiltunen. Tegemist on Eesti-Soome koostööfilmiga, mis räägib kaevandusasulast Lapimaal ning sealsetest inimestest. Peaosalise Pääru Oja kõrval on kandvad rollid Soome näitlejatel Laura Birnil ja Tommi Korpelal. Stsenaarium valmis Heikki Huttu-Hiltuneni, Eero Tammi ja Veiko Õunpuu koostöös, aga algne idee tuli üle kümne aasta tagasi just Huttu-Hiltunenil. Vestlus temaga toimus läinud neljapäeval, enne Eesti esilinastust.