Toomas Kask: vihakõne – kas Eesti seadustest ei piisa?

Tekib küsimus, miks me sellest üldse räägime, kui Eesti seadustega on juba selgelt ja ühemõtteliselt viha õhutamine keelatud. Eesti riigi kõrgeim seadus välistab igasuguse vaenukõne juba eos.

Põhiseaduse paragrahv 12 näeb ette, et kõik on seaduse ees võrdsed. Rahvusliku, rassilise, usulise või poliitilise vihkamise, vägivalla ja diskrimineerimise õhutamine on seadusega keelatud ja karistatav. Samuti on seadusega keelatud ja karistatav õhutada vihkamist, vägivalda ja diskrimineerimist ühiskonnakihtide vahel.