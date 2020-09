Eesti lühiuudised

Covid-19 leviku tingimustes on gripivastane vaktsineerimine ja selle kättesaadavuse tagamine endiselt tähtsad, mistõttu leiab sotsiaalministeerium, et ka sel sügisel võiks jätkata projektipõhiselt apteekides gripivastast vaktsineerimist. Terviseameti ja sotsiaalministeeriumi poole on pöördunud Benita Kodu AS ning Confido Meditsiinikeskus, andes teada soovist ka sel hooajal teha apteekides gripivastast vaktsineerimist koostöös tervishoiuteenuse osutajatega. Ministeeriumi teatel võib gripivastast vaktsineerimist jätkata, kui on täidetud kõik ravimiseadusest apteekidele tulenevad nõuded, immuniseerimise korraldamise nõuded ja võetud kasutusele asjakohased Covid-19 leviku tõkestamiseks vajalikud meetmed. BNS