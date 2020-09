Krimiromaani kvaliteedinäitajaks on lugejale antud valevihjete veenvus

Helen Prinsi teine krimiromaan saab alguse päise päeva ajal toimunud jõhkrast mõrvast Liivalaia tänaval. Loo algus on intrigeeriv: püstitatakse hüpotees, et kurjategijad pidasid tänaval kõndinud juhuslikku inimest ekslikult lugupeetud kohtunikuks, kes oli nende tegelik sihtmärk, kuid siis lugu justkui ujub käest minema. Lugedes taban end ühel hetkel mõttelt, et loen märulifilmi stsenaariumi eelviimast versiooni, milles on olemas kõik krimiromaanile omased komponendid: mõrv, ohver, motiiv, uurija(d), suur pahalane, kes orkestreerib kogu mängu.