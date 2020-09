Ossipenko pääses Repinski abiga taas pumba juurde

Pärast kontserti saavad paljud teada, et vahetult enne üht aasta kultuurielu kohalikku tippsündmust toimus Jõhvi vallamajas kohaliku volikogu koosolek, kus ühehäälelise enamusega tõmmati surilina peale juuni alguses tekkinud koalitsioonile, mis oli napid kolm kuud varem saatnud kurikuulsa kohaliku ettevõtja Nikolai Ossipenko (pildil) mehed varumeestepingile. Kust võis küll Eesti Kontsert seda ette teada, et nad nii sümboolse kava oskasid kokku panna?

Kolm kuud koalitsiooni

Kenasti ülikonnastatud, veidi Vip­lalat meenutav noormees, kellega kohvikus kohtusime, on Martin Repinski. Vähemalt alates oma meeldejäävast põllumajandusministri-ajast on ta suurem kui elu ise ja väga tutvustamist ei vaja. Tänu talle on ka Jõhvi vallake olnud palju pildil. Küll mitte vahest nii, nagu ise sooviks. Aga on ju käibel ka fraas, et peaasi, et räägitakse – pole tähtis, mida.