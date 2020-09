Liis Lipre-Järma: iga toetusavaldus loeb

Kas diplomaatia saab peatada massilist vägivalda rahumeelse elanikkonna vastu? Mitte alati ja kindlasti mitte piisavalt kiiresti. Küll aga teame, et rahvusvahelise kogukonna surve võib heidutada kurjategijat, võita aega, et hoida ära hullemat ja kasvatada rahumeelse lahenduse leidmise võimalusi.

Eesti kasutada on hetkel üks avaliku surve nii-öelda kroonijuveelidest: ÜRO Julgeolekunõukogu. See on ka kohustus anda sõna neile, keda püütakse vaigistada, ja hoida meie regioonis toimuv maailma avalikkuse tähelepanu all. Julgeolekunõukogus sedastatu kostab kaugele. Kogesime seda ise, kui 4. septembril kutsusime Valgevene teemal kiirelt kokku julgeolekunõukogu avaliku istungi. On erakordne, et Eesti algatatud ja korraldatud välispoliitilist kohtumist jälgis üle 50 000 inimese ning kajastasid üleilmse levikuga väljaanded. Sõna võttis üle kolmekümne riigi. Kõigest kolm – Venemaa, Hiina ja Valgevene – edastasid Valgevene režiimi toetavaid sõnumeid.