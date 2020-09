Hallar Meybaum: Ida-Virumaa rohepööre

Tellijale

Euroopa Liidu rohe-eesmärgid panevad riike tegutsema selle nimel, et 2050. aastaks oleks saavutatud kliimaneutraalsus. Maailma juhtivate tööstusriikide hulka kuuluv Saksamaa on ette võtnud ­ambitsioonika projekti nimega Energiewende ehk energiapööre, mis hõlmab tervet ­hulka samme. Selle alla mahub nii tuumajaamade sulgemine 2022. aastaks kui ka transpordistruktuuri ümberkujundamine, et piirata liiklusest tulenevat CO2-heidet.

Praegu on väga aktuaalne söe­energiast loobumine. Juuli alguses kinnitasid Saksamaa seadusandjad plaani, mille põhjal hakatakse sulgema kivi- ja pruunsöel töötavaid elektrijaamu. Mõni neist lülitatakse võrgust välja juba kahe aasta pärast ning järkjärguliselt tootmisvõimsust vähendades lõpetavad viimased söe­elektrijaamad tegevuse 2038. aastal. Vähetähtis pole asjaolu, et Saksa Liidupäeva otsusega raiuti seadusesse eesmärk, et 2030. aastal tuleb 65 protsenti energiatarbimisest taastuvatest allikatest.