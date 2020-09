Tiit Terik: jõuka pealinna vajadused

President Kersti Kaljulaid on viimasel ajal tavatult palju pööranud tähelepanu kohalikele omavalitsustele. Ühelt poolt on see positiivne, sest ­inimesed usaldavad kohalikke omavalitsusi ning peavad neid kõige usaldusväärsemaks institutsiooniks. Küll aga teeb kurvaks, et selle juures on vastandatud Tallinna kui Eesti suurimat omavalitsust ülejäänud Eestiga, kirjutab Tallinna Linnavolikogu esimees Tiit Terik.