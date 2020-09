Igal inimesel on pangaarve ja see on kord nii, et pangad saadavad oma klientidele kirju. Nii sain ka mina augusti keskel oma pangalt kirja, mis algas: «Loodetavasti oled saanud sel suvel mõnusasti puhata ja tegeleda sellega, mis Sulle kõige rohkem meeldib.» Hiljem sain jälle tänukirja selle eest, et osalesin ta preemiaprogrammis. Algas see: «Täname, et valisid