Edward Lucas: vaakumisse langedes

Emmanuel Macron külastab sel nädalal Vilniust. See kujutab endast välismaise riigimehe kõrgeimal tasemel sekkumist Kirde-Euroopas küpsevasse julgeolekukriisi ja näitab, et Prantsuse president ei lase pandeemial pärssida oma põhilist harrastust, nimelt diplomaatiat. Viimastel nädalatel on ta viibinud ka Liibanonis (kahel korral) ja osalenud tippkohtumisel Korsikal.

Kolme aasta eest sõnas Macron, et Euroopa vajab solidaarsust ja suveräänsust. Esimesel puhul on edu olnud vähene, aga seda võib siiski märgata. Eriti näiteks selles osas, et eurotsooni alused on palju kindlamad. Euroopa riigid on leidnud üksmeele Brexiti suhtes, mis purustab Londoni lootuse, et erinevat juttu rääkivad liikmesriigid aitaksid kaasa unelmate ja reaalsuse vahelise piiri hägustumisele.