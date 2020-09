Turismiregioonid praeguses Eestis ei põhine mingil kokkuleppel või analüüsil, vaid ongi tekkinud puhkemajanduse pakkumise ja nõudluse tasakaalus paari sajandi jooksul iseeneslikult. See on olnud areng seestpoolt väljapoole ehk tugevad traditsioonilised turismikeskused on enda ümber kujundanud tagamaa, seda ajapikku laiendades. Kõik sai alguse ajaloolistest (mere)kuurortidest.