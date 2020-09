Tartu lühiuudised

Oma krundilt kokku kogutud puulehed saab viia Jaama ja Selli tänava jäätmejaama. Biolagunevate aiajäätmete äraandmine on tasuline, 12 eurot tonn. TPM

Ehkki üleeile ja eile terviseameti koroonastatistika kohaselt Tartumaale uusi positiivse diagnoosi saanuid ei lisandunud, selgus siiski, et Tartus elav kutsehariduskeskuse õpilane on haigestunud.

Nakatunu õpib kutsehariduskeskuse Kopli õppehoones, kooli direktori Raini Jõksi sõnul on ta sisse kirjutatud mujale, sestap ei kajastu õpilane ka Tartumaa ametlikus koroonastatistikas. Direktorile teadaolevalt sai õpilane diagnoosi pühapäeval, kooli juhtkond kuulis sellest eile hommikul. Seejärel saadeti kaheks nädalaks koju nakatunuga lähikontaktis olnud 11 õpilast ja seitse õpetajat. Tervet kooli karantiini saata kavas pole. «Hetkel lähtume sellest, et positiivse proovi korral saadame karantiini õppegrupi ja lähikontaktsed,» ütles direktor. «Loodame, et tervet kooli karantiini panema ei pea, aga päriselt välistada seda võimalust ka ei saa.»