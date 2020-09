Suurim puithoonete tootja: see, mis majaturul toimus, oli kõva jama

«Ühelt poolt räsis sektorit halb valuutakurss,» viitas Kalev Rootsile, mis on paljude Eesti majatootjate meelisturg, kuid mille valuuta nõrkus on pärssinud sealsete firmade ja inimeste ostujõudu. Kuid seda ei pea Kalev kõige hullemaks. «Kõige hullem oli ikkagi see, et mingil hetkel vaatasid kõik, et jube lihtne äri, hakkame ise ka tegema ja saame rikkaks! See viis aga turu küllastumiseni,» meenutas suurtootja. «Ühel hetkel oli meid turul lihtsalt liiga palju!»