Mägi-Karabahhis jätkus verevalamine

Armeenia pealinnas Jerevanis uudisteagentuuriga rääkinud 67-aastane Vardan Harutjunjan aga sõnas, et kokkupõrget oli oodata. «Mägi-Karabahhi küsimuse saab lahendada üksnes sõjaliselt. Me ei karda sõda,» kinnitas ta.

Eile õhtuks olid lahingud nõudnud vähemalt 67 inimelu. Tunnustamata Mägi-Karabahhi vabariigi võimud teatasid 58 Armeenia sõjaväelase hukkumisest ja rohkem kui sajast vigastatust, mistõttu peatati Armeenia tervishoiuministeeriumi korraldusel plaanilised operatsioonid, et pühenduda lahingus viga saanutele, samuti kutsuti elanikke üles loovutama verd, vahendas portaal OC-Media.

Tõenäoliselt on ohvrite koguarv suurem, sest Aserbaidžaan pole enda poolel hukkunud sõdurite arvu avaldanud. Ekspertide hinnangul annavad Armeenia sõjaväelaste avaldatud pildid ja videod Aserbaidžaani sõjamasinate hävitamisest ja hukkunud sõduritest alust uskuda, et ka Aserbaidžaan on kaotusi kandnud.