Mait Klaassen: teadlaste ründamine on kohatu

Tuleb tõdeda, et Eesti teaduse käsi ei käi praegu kõige paremini. Kuidas aga hoida meie parimad ajud teaduse juures, et nad teeniksid ühiskonda?

Selleks on vaja tingimusi. Vajalikku uurimisainest, toetavaid kogenud kolleege ja ka pisut raha. Pole kahtlustki, et meie noortel teadlastel jätkub kirge uurida ühiskonnale hädavajalikke teemasid ka hoolimata sellest, et poliitikute lubadused parandada teaduse rahastamist on lubadusteks jäänudki. Kuid selline seis ei saa jätkuda lõputult. Teadus on väga rahvusvaheline ning võimekamaid hakkab paratamatult suunama soov jõuda paremale järjele.

Rahastamisprobleeme kõrvale jättes teevad mulle viimasel ajal muret hoopis ühiskondlikud suundumused. Kui internetitarkust tõstetakse kõrgemaks teadlase öeldust, on see taandarengu märk. Veel hullem. Teatud surverühmad on asunud ründama teadlasi selle eest, mida nad teevad. Olgu ajendiks siis pesuvalgendi joomine, vaktsineerimine või viimasel ajal metsandus.