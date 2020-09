Parvlaeva Estonia hukku hakatakse uuesti uurima

Dokfilmi autorid näitasid eelmisel sügisel Estoniast filmitud kaadreid 12. augustil välisministri nõunikule Mart Luigele ja justiitsministri nõunikule Kalle Muulile. «Olemata spetsialist, oli selge, et lõhe paremas pardas on märkimisväärne uus vigastus, millest pole varem raporteeritud. Andsime ülevaate pea- ja välisministrile. Siis sai otsustatud, et igaks juhuks vaatavad need kaadrid üle ka tehnilised eksperdid, kellega koos käisime Oslos kaadreid uuesti vaatamas, ja nad kinnitasid, et auk oli väljastpoolt tuleva surve tulemus ning tegemist ei olnud plahvatusega,» rääkis Luik.