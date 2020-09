«Ma arvan, et selles kohas, kus Estonia põhja vajus, võisid merepõhjas mingid kivid olla, millele laev peale vajus, ja nii need augud tekkisid. Laev on aastakümnete jooksul merepõhjas oma asendit muutnud ja nii need augud nähtavale tulid. Niikaua kui me seda kivi oma silmaga näinud ei ole, ei saa ­sada protsenti väita, et see nii oli, aga ma pean seda versiooni ­kõige usutavamaks,» rääkis Metsaveer.