Eesti lühiuudised

Kanepismugeldajad mõisteti vangi

Pärnu maakohus mõistis esmaspäeval kolmele mehele kuue kilo kanepi Eestisse toimetamise eest pika vangistuse. Kohus tunnistas Guido, Kristo-Rainari ja Jurise süüdi suures koguses ­narkoaine ebaseaduslikus käitlemises grupis ning mõistis nad kaheksaks aastaks vangi. Kahe eestlase juurest leiti läbiotsimisel möödunud aasta septembris üle kuue kilo kanepit, mis ületab suure koguse piiri peaaegu kümme korda. «Läbiotsimisel ära võetud narkootikumi turuväärtus oleks tänaval olnud umbes 120 000 eurot ja sellest oleks narkojoobe tekitamiseks jätkunud ligi 10 000 inimesele,» on Lääne prefektuuri kriminaalbüroo narko- ja organiseeritud kuritegude talituse juht Tarmo Värat öelnud. PM

Üldmenetluse reeglid muutuvad

Justiitsministeerium saatis kooskõlastusringile eelnõu väljatöötamiskavatsuse, milles tehtud ettepanekud aitavad kohtutel mahukate kriminaalasjade üldmenetlusi kiiremini ja tõhusamalt lahendada. «Mahukate kriminaalasjade kohtulik arutamine üldmenetluses võib võtta kaua aega, sest menetlusosalisi on palju ning uurita­vate tõendite maht on suur. ­Teatud ulatuses on see paratamatu, sest aus ja õiglane kohtumenetlus eeldab tõendite põhjalikku, vahetut ning avalikku uurimist. Samuti peab süüdistatavale andma õiguse küsitleda tunnistajaid. Siiski on võimalik kriminaalmenetlust lihtsustada kaitseõiguse arvelt kompromisse tegemata,» ütles justiitsministeeriumi karistusõiguse ja menetluse talituse juhataja Markus Kärner. PM

145 000 inimest on alla laadinud Eestis loodud koroonaäpi HOIA.

Vähiravifond jäi suvega miinusesse

Vähiravifond Kingitud Elu jäi suvega 170 000 euroga miinusesse, kuid kõik ravid on endiselt rahastatud. Juunis, juulis ja augustis kogunes vähiravifondi annetustena ligi 480 000 eurot, fond tasus Eesti inimeste raviarveid samal perioodil summas üle 650 000 euro. Fondilt on saanud toetust üle saja Eesti inimese, kellest ­noorim on 24-aastane pereema Saaremaalt. «Meie reservid vähenevad kurjakuulutavalt, kuid seni on jätkunud lahkeid annetajaid, et kinkida kõikidele abivajajatele lootust ja võimalus elada,» ütleb vähiravifondi Kingitud Elu juhataja Toivo Tänavsuu (pildil). BNS

Tallinna Rimi töötajal diagnoositi koroonaviirus