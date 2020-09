«Sõna otseses mõttes räägib see lavastus ka kalapüüdmisest, aga see tekst on poeetiline ja kujundeid täis. Kahtlemata on see eelkõige armastuse lugu,» ütleb Märt Avandi selgituseks. Taago Tubina lavastatud «Jões» on Märt Avandil peaosa, ta on pea kogu etenduse laval ja seda rolli peab ta oluliseks. Kokku mängib Avandi Endlas sel sügishooajal kuues lavastuses, kusjuures septembris oli ta neist viiega laval, lisaks teeb ta rolli ka Tartu Uue Teatri tükis «Anne lahkub Annelinnast». Mängida aga Avandile meeldib, mis siis et kõik lavastused pole nii hingelähedased. «See ei saakski teistmoodi olla, aga «Jõgi» on küll hinge pugenud, loodan sellele pikka iga,» tunnistab Avandi.