Uus ralliklass soodustab sõitjate arengut ja lisab tšempionaatidele vürtsi

Rahvusvahelise Autoliidu FIA rallipüramiidis on üks auk täitmata, sest keegi pole turule toonud Rally3-klassi neljarattalist. M-Spordi töömesilaste toodang ilmub uuel aastal ning FIA eeldab, et nii mõneski riigis muutub just Rally3-masin kohalike meistrivõistluste kõige menukamaks sõiduvahendiks.