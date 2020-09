Riigieelarvest tervishoiule planeeritud ligi 10 protsendist ei piisa. OECD 2019. aasta andmetel on riikide keskmine tervishoiukulu ühe inimese kohta 4224 dollarit (3631 eurot), Eestis 2579 dollarit (2217 eurot) aastas. Vastavad näitajad on Soomes 4578, Rootsis 5792 ja Norras 6642 dollarit (vastavalt 3935, 4979 ja 5709 eurot) aastas. Just neisse riikidesse suunduvad meie tervishoiutöötajad, kui nende ootusi kodumaal kärbitakse ja süsteemi areng siin pidurdub.

Võib muidugi väita, et Eesti tervishoiusüsteem on teistest efektiivsem. Kiidetud efektiivsus püsis eelmisel kümnendil peamiselt rahalugemise oskusel, hind määrati igale vatitupsule ja töötaja liigutusele. Aastatega on muutunud see lähenemine järjest ebamõistlikumaks. Kulusid liigitatakse ja esitatakse arveid rohkem kui kunagi varem, aga efektiivsus väheneb ja väärtus sellest patsiendi jaoks ei parane. Pigem vastupidi – tugisüsteemidele, bürokraatiale kulub aega ja raha varasemast enam. Näiteks oleks ilma eriolukorra surveta siiani arutatud kaugnõustamise negatiivsete mõjude üle, selmet neid kasutusele võtta ja rahastada.