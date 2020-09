Meedikute palgaläbirääkimised erinevad teistest sektoritest selle poolest, et tööandjad ei saa palga- ega töötingimusi kokku leppida ilma riigi garantiita, sest rahakott ei ole mitte nende, vaid riigi taskus. Samamoodi soovib ka riik olla kindel, et haiglad töötajatega enne kokku lepivad, muidu ei pruugi haiglatele raha juurde andes see töötajate palkadesse jõuda.