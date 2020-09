«Riigil oleks õige avalikult tunnistada, et valguskaabliühendus ei jõuagi hajaasustusse, ja tugevdada parem üle õhu ühendust,» leidis Võrumaal asuva Rõuge vallavanem Rein Loik. «Juba president Ilves ütles, et internet on inimõigus, ja praegusel distantsiajal annab selle puudumine eriti valusalt tunda.»