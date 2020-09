Toomas Alatalu: naised veavad revolutsiooni

Lihtsustatult öeldes on revolutsioon massiliikumise algatusel või toel toimuv radikaalne võimuvahetus. See võib olla lühiajaline, ent võib osutuda ka pikaajaliseks.

Kandideerimiseks vajalike toetusallkirjade kogumine näitas selgelt, et suurel osal rahvast on Lukašenka 26-aastasest valitsemisest villand. Peamine – ühiskonnas oli tänu infotehnoloogia arengule kiirelt tekkinud uus uuendajate seltskond, mujal maailmas toimuv oli nüüd rohkem teada-nähtav kui kunagi varem ja inimesed selle võrra ka julgemad. Kuigi valimispäevi oli tervelt viis, olid need kõik nii Minskis kui ka teistes linnades täis võitlusvaimu – kas Lukašenka või demokraatia.