Erkki Bahovski: tramm nimega Demokraatia

Vaikselt, aga samas järjekindlalt terendab võimalus, et USA presidendivalimiste päeval, 3. novembril võitjat ei selgu, sest koroonapandeemia tõttu tuleb varasemast rohkem hääli posti teel. Märksa murettekitavam on võimalus, et USA president Donald Trump ei lahku valimiskaotuse korral Valgest Majast.