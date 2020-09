Tallinna Tehnikaülikooli vanemteadur, laevaehituse insener Kristjan Tabri (pildil) oli üks neist, keda Rootsi ajakirjanikud palusid Estonia «kõike muutvat leidu» kommenteerima. Et laeva kerest on avastatud auk, aimas ta juba enne kaadrite nägemist ning pani peas valmis neli võimalikku stsenaariumit, kuidas see võis tekkida: plahvatus, hilisem lahtilõikamine, vee peal toimunud kokkupõrge, vee all toimunud kokkupõrge. Kaadreid nähes välistas ta koos ametikaaslastega kohe plahvatuse ja lahtikeevitamise.